Москва, 26 августа, 2021, 07:20 — ИА Регнум. В рамках акции «Ночь кино» 28 августа жителей Москвы ждут кинопоказы, тематические занятия, встречи с артистами и режиссерами. Об этом 26 августа сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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Эта акция проводится в городе в шестой раз. В 2021 году в ней примут участие свыше 120 культурных площадок. Зрители смогут увидеть новики кинематографа и классику мирового кино, в том числе популярные киносериалы и короткометражки. Мероприятия организуют в онлайн‑ и офлайн-формате.

«Москвичей и гостей города ждет действительно обширная и интересная программа. Кинопоказы пройдут в 60 библиотеках, культурных центрах и музеях. Еще в 29 учреждениях культуры можно будет послушать лекции и поучаствовать в мастер-классах», — сказала Сергунина.