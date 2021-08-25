Манчестер, Великобритания, 25 августа, 2021, 23:48 — ИА Регнум. 50-летний испанский главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своих планах касательно тренерской карьеры: «Я должен сделать перерыв после семи лет в «Манчестер Сити». Я бы хочет выступить на Чемпионате Европы, Кубке Америки или Чемпионате Мира», — цитирует тренера «горожан» газета Mundo Deportivo.

«Манчестер Сити»

Текущее соглашение Хосепа Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитано до середины 2023-го года. С «горожанами» Гвардиола трижды становился чемпионом Английской Премьер-лиги. 29 мая «Манчестер Сити» в финале Лиги Чемпионов УЕФА 2020/21 потерпел поражение от лондонского «Челси» со счетом 0:1.

После двух первых туров нового сезона Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» с тремя очками идет на девятой позиции в турнирной позиции чемпионата.