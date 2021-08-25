Вашингтон, 25 августа, 2021, 23:48 — ИА Регнум. Администрация YouTube заставила создателя популярного музыкального Discord-сервиса Groovy закрыть проект. Об этом 25 августа сообщает журнал PC Gamer.

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Компания направила разработчику Нику Аммерлаану письмо с требованием прекратить противоправную деятельность. Создатель сервиса сказал, что он не совсем понимает, почему YouTube потребовал закрыть Groovy именно сейчас, он предположил, что в Google просто не знали о существовании проекта.

Разработчик поблагодарил за поддержку всех, кто пользовался сервисом и объявил, что он прекратит работу 30 августа 2021 года.

Для справки: Groovy позволяет добавлять в чаты Discord музыку из роликов YouTube. Сервис, в частности, предоставлял пользователям возможность обходить рекламу YouTube и интерфейс платформы. По имеющейся в сети информации, Groovy был установлен на более чем 16 миллионах серверов.