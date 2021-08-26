26 августа 2021 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 00:14 — REGNUM Информация о том, что Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и Соединённые Штаты создают фонд для противодействия «влиянию» России в южных и восточных регионах Украины, включающий в себя грантовые инвестиции, создающие экономические возможности и улучшение доступа жителей юга и востока Украины к госуслугам, вызвала реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 25 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Грошики Александр Горбаруков © ИА REGNUM

»Зеленский, судя по всему, забыл, что бесплатный сыр лежит только в мышеловке. Либо же забыл и просто продал свою страну с потрохами. Продажная крыса», — указывает Иван Е.

Многие пользователи пришли к выводу, что иностранные государства решили вложить в Украину не из соображений доброй воли, а исключительно в собственных интересах, которые идут вразрез с желаниями украинского народа.

«Мне интересно одно: когда же перестанут давать деньги Украине? Разве руководства этих государств настолько глупые? Или всё-таки наоборот, они уже практически полностью купили Украину. Вот дожить бы мне, когда её эти страны делить начнут и будут предъявлять документы на эти земли и прочее. А ведь это произойдёт. За всё надо платить и рассчитываться», — считает Николай П.

Жан Гранвиль. Пословицы. За деньги и собаки танцуют. 1845

Некоторые комментаторы отмечают, что Запад решил помочь не киевским властям в борьбе с Россией, а народу Украины, который испытывает большие издержки на конфликтных территориях.

«Европейцы помогают не противодействовать России, а просто хотят, что украинское правительство наконец-то начало заботиться о жителях на подконтрольных Киеву территориях Донбасса», — поделился своим мнением Пётр Б.

«Я так поняла, что деньги выделяются для улучшения качества жизни всех украинцев! Тогда причём здесь вообще противодействие России? Разве мы возражаем? Да только рады будем, если Украина будет платить пенсии и пособия всем украинцам!» — отмечает Лидия Б.

Часть людей считает, что выделенные деньги обязательно осядут в карманах украинских коррупционеров.

«Ну что такое 50 лямов зелени для такой державы, как Украина? На всех чиновников точно не хватит!» — пишет Сергей К.

«Западные страны, видимо, забыли, в какую страну они решили закинуть $50 млрд. Жителям подконтрольных Киеву территорий можно только посочувствовать и посоветовать не раскрывать широко рот. Делите эту сумму на десять. Не все казнокрады на Украине ещё купили себе по «Майбаху», — написал Олег К.

Ряд пользователей указывает на то, что денежная поддержка Украины не решит её глобальные проблемы, а, возможно, сделает только хуже.

«Страна, которая вечно будет побираться и жаловаться, стрелять по своим гражданам, ссориться с соседней страной, поставляющей ей газ, — это не страна! Никакие финансовые вливания не помогут этому образованию на теле планете измениться в лучшую сторону», — поделилась своим мнением Людмила Г.

Напомним, 25 августа британское посольство в Киеве опубликовало информацию в Facebook, согласно которой Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и Соединённые Штаты создают фонд для противодействия «влиянию» России в южных и восточных регионах Украины, включающий в себя грантовые инвестиции, создающие экономические возможности и улучшение доступа жителей юга и востока Украины к госуслугам.