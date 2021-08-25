Вашингтон, 25 августа, 2021, 23:37 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден получил секретный доклад разведслужб о происхождении коронавируса, заявила 25 августа на брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Pixabay.com Совершенно секретно

По её словам, он не просто получил доклад, но ознакомился с ним.

«Президент… хочет понять всю суть и, конечно, сберечь больше жизней», — заявила Псаки.

При этом официальный представитель Белого дома вновь отказалась раскрывать содержание этого «секретного» документа, предложив журналистам дождаться публикации его несекретной части.

Напомним, в США обсуждается вопрос о том, поразил ли коронавирус людей в результате естественного процесса или же был сконструирован в секретной лаборатории в Китае, а затем «сбежал» из неё.