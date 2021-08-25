Белград, 26 августа, 2021, 00:32 — ИА Регнум. Патриарх сербский Порфирий выделит стипендии для десяти студентов из разных краев Хорватии. Об этом сообщили сербские СМИ 25 августа.

Spc.rs Патриарх Сербский Порфирий

Патриарх перечислит средства для стипендий фонду «Владимир Матиевич», который учредила Сербская ассоциация «Предприниматель», передает агентство «Танюг».

В ассоциации «Предприниматель» отметили, что размер стипендии для учеников школы составляет 5000 хорватских кун (примерно 55 000 рублей), а для студентов — 10 000 кун (110 000 рублей).

Напомним, что патриарх сербский Порфирий до избрания на патриарший престол был митрополитом Загребско-Люблянским и до сих пор остается управляющим Загребской митрополией.