Москва, 25 августа, 2021, 23:36 — ИА Регнум. В «Цифровом манифесте», в котором предлагается включить поддержку цифровых профессий в образовательную повестку, есть смысл, считает экономист, руководитель общественного движения «Аврора» Пётр Заборцев. Об этом он сегодня, 25 августа, заявил ИА REGNUM.

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«Идея наших законодателей заключается в том, что общество должно регулировать этот новый для него вид социальной активности. Определять правила органичного включения цифровых платформ, новых методов обработки данных и искусственного интеллекта в жизнь сообщества. Эта инициатива безусловно благородна и должна быть поддержана», — отметил эксперт.

По его словам, осмысленность в действиях — это залог успеха. «Однако важным является то, что конкретно написано в этом манифесте и что конкретно и как законодатели хотят регулировать. На мой взгляд, наиболее важным является формирование у наших людей понимания того, что такое эти новые средства и как ими пользоваться. Анализ проектов крупнейшего в нашей стране объединения в области ИИ, альянса в сфере искусственного интеллекта, показывает, что большинство проектов направлены на замену или вымещение человеческого труда. В принципе, их можно назвать антропоцидными, или направленными на исключение людей из тех или иных видов деятельности, тех или иных социально-экономических отношений. Если такой подход войдет в нашу жизнь, в наши школы и на предприятия, то результатом этого, наверняка станет социальный и экономический кризис. В перспективе множество людей будут вытолкнуты из созидательного труда. А наша экономическая система не сможет предложить им каких-то альтернатив. В противовес этому мы предлагаем вести пропаганду прямо противоположного подхода», — пояснил Заборцев.

Он предлагает поддерживать проекты и программы обучения, которые наоборот ставят человека и сообщества в центр системы, а все инструменты искусственного интеллекта рассматриваются как средства увеличения возможностей человека и производительности его труда.

«Наши дети должны учиться жить в мире новых информационных технологий и учиться пользоваться ими во благо, в созидательном ключе. И проекты, предметы и примеры в тех или иных задачах школьников и студентов должны показываться перспективу сосуществование и увеличение личных и общественных возможностей. Только такой подход, на наш взгляд, заложит фундамент для органичного и устойчивого развития нашего общества, где люди живут в успешном симбиозе с этим новым цифровым миром», — добавил экономист.