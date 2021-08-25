Вена, 25 августа 2021, 23:30 — REGNUM «Было очень приятно встретиться сегодня в Вене с главой МИД России Сергеем Лавровым», — написал австрийский федеральный канцлер Себастьян Курц 25 августа в Twitter.
https://twitter.com/sebastiankurz/status/1430611833413685248
Австрийский лидер перечислил темы переговоров с российским министром иностранных дел, которые только что завершились: обсуждались совместная борьба с COVID-19, Афганистан, Белоруссия, двустороннее экономическое сотрудничество.
Также Лавров и Курц обсудили темы «гражданского общества», культурного сотрудничества Москвы и Вены и отношениям между России и Европейским союзом.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча Лаврова и Курца в Вене прошла за закрытыми дверями. Побывав с визитом в Венгрии и Австрии, глава МИД РФ отправится также в Италию.
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