Вена, , 23:30 — REGNUM «Было очень приятно встретиться сегодня в Вене с главой МИД России Сергеем Лавровым», — написал австрийский федеральный канцлер Себастьян Курц 25 августа в Twitter.

Себастьян Курц и Сергей Лавров Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres

https://twitter.com/sebastiankurz/status/1430611833413685248

Австрийский лидер перечислил темы переговоров с российским министром иностранных дел, которые только что завершились: обсуждались совместная борьба с COVID-19, Афганистан, Белоруссия, двустороннее экономическое сотрудничество.

Также Лавров и Курц обсудили темы «гражданского общества», культурного сотрудничества Москвы и Вены и отношениям между России и Европейским союзом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча Лаврова и Курца в Вене прошла за закрытыми дверями. Побывав с визитом в Венгрии и Австрии, глава МИД РФ отправится также в Италию.

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