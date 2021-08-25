Вашингтон, 25 августа, 2021, 23:29 — ИА Регнум. Warner Bros. Interactive Entertainment во время онлайн-трансляции Gamescom Opening Night Live 2021 назвала примерные сроки релиза игры LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Анонсирующий трейлер был опубликован 25 августа на YouTube-канале Warner Bros. Games.

Фрагмент постера фильма «Звёздные войны. Эпизод IV Новая надежда». 1977. США

Игра выйдет в продажу весной 2022 года на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, ПК и портативной консоли Nintendo Switch. Отметим, что в новом трейлере Warner Bros. Interactive Entertainment показала геймплей (игровой процесс).

Напомним, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga будет выполнена в жанре приключенческого боевика, действие которого будет происходить во вселенной «Звёздных войн». Ранее разработчики сообщили, что в игре будут представлены адаптации всех фильмов «Саги Скайуокеров».