26 августа 2021 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 00:12 — REGNUM Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что учредил 28 июля Днём украинской государственности и объявил о начале возвращения в страну выдающихся украинцев, которые погребены за границей, вызвало обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 25 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Украина. Пёсик Александр Горбаруков © ИА REGNUM

»Рагульки, зачем вам офис президента, Верховная рада и другие заведения, если Украиной управляет посольство США? Столько налогов тратите на содержание этих паразитов, а они, по сути, ничего не решают!» — отмечает Валентин А.

Многие пользователи пришли к выводу, что возникновение подобного праздника на Украине выглядит абсурдным и нелепым, потому что эта страна не только не имеет субъектности на политическом поле, но и откровенно служит интересам Соединенных Штатов.

«Какая там независимость? Ничего там не изменилось, всё так же смотрят в рот Америке и ждут подачек. Только не надо кастрюлями звенеть, просьба, от вас уже голова болит», — обращается Бауржан А.

Некоторые комментаторы отмечают, что украинцы уже множество раз уничтожали свою государственность, поэтому если и отмечать этот день, то не в качестве праздника, а как скорбную дату.

«Праздничный день уже есть, а государственности как не было, так и нет!» — издевается Дмитрий Т.

Президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

«Украина не перестаёт удивлять! Праздник государственности без этой самой государственности сродни свадьбе без невесты. Хотя, я уверен, и такое на Украине бывает. Удивительная страна», — поделился своим мнением Илья М.

Часть людей считает, что у президента Украины, судя по всему, совершенно отсутствует отражение реальной действительности. Он купается в своих фантазиях и пытается убеждать украинский народ в том, что его фантазии реальны.

«У клоуна совсем «кукушка» поехала. Парад был просто абсолютно чудной. Смеяться можно было от начала и до конца. Забыли притащить на праздник английский «ледокол», проданный дикарям за ненадобностью. «Партнеры» и на сей раз не подвели Украину. Списанным хламом и обещаниями Соединённые Штаты всегда готовы поддержать украинцев, но реальной помощью тут и не пахнет», — пишет Валентина К.

Ряд пользователей указывает на то, что Зеленский прекрасно понимает абсурдность подобного праздника, ведь он активно разрушает украинскую государственность.

«Зеленский уже успел прослыть беспринципным холуём Соединённых Штатов, поэтому он некой государственности Украины говорить не приходится, потому что её лидер служит другому государству, а не собственному народу», — указывает Евгений Ч.

Нашлись и те, кто убеждены, что народ Украины мог бы построить прекрасное государство, но вместо этого он его окончательно уничтожил.

«Жалко! Откровенно жалко! Некогда мощная, процветающая украинская республика всего за 30 лет превратилась в пыль. Никакие выдуманные праздники не помогут вернуть ей былое величие. Увы», — написал Александр И.

Напомним, 24 августа президент Украины Владимир Зеленский, выступая в ходе торжественных мероприятий по случаю Дня независимости Украины, заявил о том, что учредил 28 июля Днём украинской государственности и объявил о начале возвращения в страну выдающихся украинцев, которые погребены за границей.