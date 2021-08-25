Нью-Джерси, США, 25 августа, 2021, 23:24 — ИА Регнум. Американская рок-группа Pinegrove поделились новым синглом «Orange», который Эван Стивенс Холл из группы назвал «вальсом о климатическом кризисе».

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«Orange» — это первый новый релиз Pinegrove с их январского альбома «Amperland». Песня о климатическом кризисе была написана во время прошлогодних лесных пожаров в Орегоне, которые были одними из самых разрушительных в истории штата. Эван Стивенс Холл говорит: «Orange», вальс о климатическом кризисе, был написан в тот день в 2020 году, когда фотографии жуткого, налитого кровью неба Орегона распространились в Интернете. Песня пытается уравновесить возмущение теми, кто препятствует прогрессу — политиками, избранными добросовестно, чтобы защитить нас, которые вместо этого считают себя знаменитостями».

В январе этого года Холл сообщил, что группа «сочинила целый альбом еще в 2020 году» и приступила к его записи. «Я не знаю, когда это выйдет», — добавил он. «Я надеюсь, что это выйдет когда-нибудь в этом году».