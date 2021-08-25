Санкт-Петербург, 25 августа, 2021, 23:21 — ИА Регнум. 26 августа в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» «Зенит» в рамках шестого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с московским ЦСКА. Встреча пройдет с ограниченным количеством зрителей. 25 августа пресс-служба «сине-бело-голубых» сообщила, что на стадион допустят только тысячу болельщиков.

ЦСКА

После пяти сыгранных туров РПЛ ЦСКА с девятью очками идет на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата. «Зенит», набрав 11 очков, занимает второе место.

В последний раз «Зенит» и ЦСКА играли между собой 17 марта. Тот матч завершился минимальной победой «сине-бело-голубых» со счетом 3:2. На два гола «армейцев» за авторством Саломона Рондона (28', Чидера Эджуке) и Николы Влашич (90+1', пенальти) «Зенит» смог ответить голом Артема Дзюбы и дублем Вендела.