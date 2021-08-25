Лондон, 25 августа, 2021, 23:14 — ИА Регнум. Британский разработчик видеоигр Frontier Developments назвал дату релиза экономического симулятора Jurassic World Evolution 2. Анонсирующий трейлер был опубликован 25 августа на YouTube-канале проекта.

Цитата из к/ф «Мир Юрского периода 2». Реж. Хуан Антонио Байон. 2018. США Лицом к лицу

Вторая часть Jurassic World Evolution предложит геймерам пройти новую сюжетную кампанию, действие которой развернётся после событий оригинальной игры. Разработчики выложили в сеть новый трейлер, выполненный на «движке» Jurassic World Evolution 2. Релиз состоится 9 ноября 2021 года.

Напомним, Jurassic World Evolution вышла в продажу 11 июня 2018 года. Сценарий к сюжетной компании написал голливудский сценарист Джон Зуур Платтен, события в игре происходят параллельно с сюжетом картины «Мир юрского периода 2». Frontier Developments сообщила, что за первые пять недель после релиза в мире было продано 1 млн копий игры.