25 августа 2021 | Время чтения 13 мин

Триллер на тему нелегальной миграции с территории Белоруссии в ЕС изобилует рядом интересных вопросов. Один из них: почему нелегалы из разорённых войнами стран Востока не желают осесть в «социально ориентированной» Белоруссии, но всеми неправдами стремятся на Запад?

Сергей Артёменко, , 23:51 — REGNUM Александр Лукашенко и его пропагандисты преподносят Белоруссию как страну, успешно строящую «рыночный социализм», «социально ориентированное государство». Российские оппозиционеры левого толка используют эти клише для критики правительства РФ и лично Владимира Путина.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Казалось бы, такой прекрасный образец успеха на постсоветском пространстве. КПРФ в восторге, призывает брать пример с руководства другой части Союзного государства. Ан нет: бегут и белорусы от «белорусского чуда» тысячами, и тысячи нелегальных мигрантов из разорённых войнами Ирака, Сирии и других стран не желают оставаться в Белоруссии. Парадокс?

Ещё один интересный факт: нелегалы из Сирии, Иранка, Афганистана и других стран предпочитают терпеть голод, побои и другие унижения от прибалтийских и польских силовиков, но не возвращаться добровольно в Белоруссию, с территории которой они нелегально проникли в ЕС. Согласно открытым источникам, нелегалы отказываются просить власти Белоруссии о дополнительной защите и статусе беженца. В их планах — снова нелегально перейти границу с Евросоюзом.

Третий интересный факт: официальный Минск регулярно сообщает о выдворении нелегалов из Прибалтики и Польши в Белоруссию, при этом упорно замалчивая обстоятельства, при которых они перешли белорусскую границу и проникли в ЕС. Выходит, что государственная граница Белоруссии охраняется очень плохо. Госпогранкомитет Белоруссии не справляется со своими главными задачами.

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Четвёртый интересный факт: финансовую и иную помощь Белоруссии на укрепление границы и прочие нужды ГПК, МВД и других вовлечённых в борьбу с нелегальной миграцией белорусских госструктур оказывали Евросоюз и Россия. Куда делись эти деньги, автомобили, катера и всё остальное?

Пятый интересный вопрос: если Белоруссия не в состоянии контролировать свою территорию и защищать свою границу, то чего стоит так называемая «Республика Беларусь»? Одним из базовых признаков государства как такового является контролируемая территория. Сторонники сакрализации лимитрофной идеи о «суверенитете и независимости» психологически не готовы признать, что РБ — это failed state.

Исходящая от Белоруссии угроза нелегальной миграции для России также является поводом для пересмотра различных аспектов двустороннего сотрудничества. Раньше беспокойство для ФСБ и других российских компетентных органов доставляли грузинские криминальные авторитеты, проникавшие в Россию через Белоруссию. Теперь же речь идёт о тысячах нелегалов из таких стран, как Афганистан, где с детства всё знают о наркотиках и обращаются с оружием и взрывчаткой лучше, чем номинальный белорусский лидер с шариковой ручкой. Они выросли на войне, и жестокие убийства для них такое же обыденное явление, как уборка картофеля для белорусского крестьянина.

Должна ли Москва реагировать на эти угрозы? Следует ли не реагировать на них только потому, что исходят они от другой части Союзного государства, всё более становящегося похожим на чемодан без ручки?

Госпогранкомитет Белоруссии сообщал об уже начавшемся наплыве беженцев из Афганистана 18 августа. «Напротив участка пограничной заставы Русаки Гродненской погрангруппы 18 августа т.н. польскими правоохранителями на нескольких военных транспортных средствах доставлена большая группа мигрантов и предпринимается попытка их насильственного вытеснения на территорию Республики Беларусь. Беженцы, среди которых в основном граждане Афганистана, открыто заявили представителям польской стороны о намерении подать прошения о предоставлении убежища и отказываются пересекать границу в Белоруссию. Также, в знак протеста, беженцы организовали стихийный лагерь на территории Польши», — сказано в публикации т.н. белорусских пограничников.

Сирийские беженцы Freedom House

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В публикации белорусских оппозиционеров из BYPOL от 18 августа говорится о давно отлаженной белорусскими силовиками схеме переправки нелегалов в Евросоюз. Авторы расследования сообщили об «искусственно организованном белорусскими спецслужбами миграционном кризисе, получившем кодовое название «Операция «Шлюз».

По их данным, к ней причастны два брата — нынешний председатель КГБ Иван Тертель и начальник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Юрий Тертель. В расследовании опубликованы материалы, указывающие на причастность к схеме, якобы разработанной КГБ с согласия Александра Лукашенко, также и нынешнего главы МВД Юрия Кубракова.

BYPOL опубликовал аудиозапись, на которой, как утверждается, начальник ГУБОПиК МВД Белоруссии Михаил Бендукевич в разговоре с коллегой из криминальной милиции при обсуждении проблемы заявил: «Лично команда была министром поставлена — не заниматься миграцией, которая идёт транзитной в Европу» (то есть через Белоруссию в Евросоюз).

Авторы расследования также утверждают, что белорусские спецслужбы давно практиковали переправку нелегалов из России в ЕС — якобы ФСБ передавала их спецподразделению белорусской госпогранслужбы ОСАМ. В отличие от аудиозаписи разговоров милиционеров, это утверждение является голословным. По всей видимости, прозападная националистическая оппозиция и в случае с миграционным кризисом не упускает возможности продвинуть русофобские тезисы, в данном случае — через свой BYPOL, подмешивая ложку дезинформационного дёгтя в бочку известных фактов со своей интерпретацией.

Подобные приёмы год назад уже отрабатывались при освещении подавления протестных выступлений. В частности, известная русофобка Светлана Алексиевич заявляла, что разгоняют манифестации якобы российские военнослужащие, переодетые в форму белорусских милиционеров. Через националистические СМИ и группы в соцсетях распространялась информация о якобы прибывшей из России военной технике, а также другие фейки. Целью таких клеветнических вбросов являлось разжигание в массах недовольных бессменным правлением Лукашенко вражды и ненависти к России и лично к Владимиру Путину.

ФСБ Securitylab.ru

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Выступая 23 августа на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ по проблеме Афганистана, Лукашенко в очередной раз заявил, что «мир обезумел», что миграционный кризис спровоцировал Запад, а Белоруссия — жертва проигранной западными политиками войны. При этом он заявил: «Но совершенно точно, что к потокам из разрушенных Сирии, Ирака, Ливии добавятся люди из Афганистана. Они уже добавились. Даже если в конечном итоге они пойдут на Запад, идти и лететь они будут через нас».

«Как ни странно, мы вроде бы далеко от этого, а последствия уже почувствовали первыми. Наверное, вы информированы (спецслужбы ваши точно, мы их информировали), Меркель вам пообещала, Запад пообещал, что всех примут. Всех, кто будет бежать из Афганистана, всех примут», — рассказал Лукашенко.

Ангела Меркель и другие западные лидеры давно не комментируют подобные лживые измышления. Похоже, смысл этих обвинений в оскорблениях. Однако потакание таким шутовским практикам подрывает репутацию участников августовского саммита ОДКБ и самой организации. Лукашенко вошёл во вкус карнавальных шоу, выставляя их соучастниками премьер-министра России Михаила Мишустина, руководителя ФСБ Александра Бортникова и других официальных лиц России (как в «истории с Ником и Майком»).

Так или иначе, но Лукашенко заявил 23 августа об уже устремившемся потоке афганских нелегалов в ЕС через Белоруссию. Учитывая отсутствие общей границы и даже авиасообщения с Кабулом, под вопрос поставлена репутация ФСБ и России как государства.

Принимая во внимание безвизовый режим и «прозрачность» российско-белорусской границы, через которую с большим трудом удалось частично восстановить пассажирское сообщение, удар наносится и по интересам широких масс населения замороженного Союзного государства. В частности, сотни тысяч белорусских граждан из-за безответственного поведения своего несменяемого правителя могут лишиться возможности вернуться домой с заработков в России.

Светлана Алексиевич. (сс) Tomaz Silva. Agência Brasil

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Любопытно, как на следующий день, 24 августа заявления Лукашенко попытались дезавуировать высокопоставленные офицеры белорусского МВД. На министерском сайте «вероятность массового прибытия беженцев из Афганистана в Белоруссию» разъяснял начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун. Он заявил: »В настоящее время каких-либо ограничений на въезд для граждан Афганистана на территорию Белоруссии нет. Согласно международным стандартам, лицо, ищущее убежище, должно быть допущено на территорию страны, к официальным представителям которой оно обратилось с соответствующим ходатайством, а также проведена процедура его рассмотрения».

То есть граждане Афганистана могут свободно въезжать в Белоруссию со вполне понятной целью. В публикации отмечено: «Тем не менее, по словам Алексея Бегуна, перемещение вынужденных мигрантов из Афганистана в Белоруссию не должно приобрести массовый характер. Это связано с удаленностью нашей республики от региона Центральной Азии, а также благодаря проведению соответствующей визовой политики». Так себе пояснения, учитывая нынешний массовый наплыв нелегалов из Белоруссии в ЕС именно из тех стран, с которыми у Белоруссии нет ни общих границ, ни безвизового пространства.

Не лучше в публикации МВД выглядит и готовность отстроенной за счёт средств белорусского бюджета и зарубежной поддержки (РФ и ЕС) инфраструктуры для приёма и содержания нелегальных мигрантов. Белорусские милиционеры сообщили, что в республике «функционируют два пункта временного поселения иностранцев, ходатайствующих о предоставлении защиты. Единовременно в этих пунктах, находящихся в Витебске и Гомеле, может быть размещено до 50 человек».

То есть за все эти годы МВД смогло построить только два центра, причём у границ с Россией и Украиной и всего лишь на полсотни мигрантов. В приграничных с Польшей и Литвой областях нет ни одного такого учреждения. При таком положении дел понятно, почему нелегалы из восточных стран вынуждены ночевать под открытым небом и довольствоваться подачками пограничников.

В тот же день, 24 августа, «Белтелерадиокомпания» проинформировала, что «временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Юрий Назаренко заявил, что Белоруссия не прогнозирует масштабного потока беженцев из Афганистана в нашу страну». Вместо Назаренко при этом продемонстрировали краткий комментарий Бегуна, опубликованный с домыслами на сайте МВД.

Госагитпроп Белоруссии не впервой пытается «поправить» Лукашенко, интерпретируя его слова в прямо противоположном смысле. В подобных ситуациях важно учитывать, что в Белоруссии давно установилась авторитарная форма правления и господствует тоталитаризм. Поэтому больше доверия всё-таки Лукашенко, утверждающему, что поток нелегалов из Афганистана через Белоруссию уже добавился к потокам искателей лучшей доли из разрушенных Ирака, Ливии и Сирии.

Месяц назад граничащие с Белоруссией постсоветские прибалтийские республики объявили о чрезвычайной («экстренной») ситуации, запросив неотложную помощь ЕС для борьбы с потоком нелегальной миграции. По их данным, численность прибывших из Белоруссии нелегалов с гражданством третьих стран с начала этого года выросла более чем на порядок — с нескольких сотен до нескольких тысяч человек.

Евросоюз однозначно считает виновником искусственно созданного миграционного кризиса своего «восточного партнёра». Об этом недвусмысленно высказалась 2 августа представитель Еврокомиссии Ильва Йохансон, так прокомментировавшая происходящее на границе Евросоюза с Белоруссией: «Это провокация режима Лукашенко, и мы должны показать, что нет свободного доступа на территорию ЕС».

Столь же однозначно высказался 20 августа председатель Европарламента Давид-Мария Сассоли, констатировавший: «Мы видим, что идет своеобразная «гибридная война». Белоруссия пытается использовать мигрантов в своих интересах. Это позор, и мы не можем допустить, чтобы это продолжалось».

«Мигранты — люди, которым я искренне сочувствую, но они — инструмент, средство в руках Александра Лукашенко», — заявил 19 августа польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

В таком же духе высказались высокопоставленные политики всех стран-соседей Белоруссии, кроме России. При этом многие обратили внимание на отсутствие миграционного кризиса в отношениях Евросоюза с другими постсоветскими республиками, участвующими в его антироссийской программе «Восточное партнёрство».

Беженцы Афганистана в аэропорту Кабула. (сс) U.S. Marine Corps. 1stLt. Mark Andries

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Громче всех заявлявшая о миграционном кризисе Литва теперь интерпретирует ситуацию в духе шекспировской трагедии («Ну что ж, ещё посмотрим, чья возьмет, забавно будет, если сам подрывник взлетит на воздух»). В опубликованном 20 августа интервью министр обороны Литвы Арвидас Анушаушкас заявил: «Для ситуации с нашей стороны мы можем сказать, что да, действительно стабилизировалась… А вот со стороны Белоруссии я бы не сказал, что там ситуация стабилизировалась, потому что несколько тысяч — наверное, около четырех-пяти тысяч нелегалов — до сих пор бродят по лесам Западной Белоруссии, проживает в гостиницах, их деньги, мы знаем, заканчиваются. Белорусская сторона принудительно — сотрудники правоохранительных органов — везут их на границу, принуждают их к переходу литовской границы. Мы, конечно, этого не позволяем. Но, во всяком случае, мы видим, что в тот капкан, который Лукашенко строил для стран Евросоюза, попал он сам. Что будет с этими людьми, в какой ситуации они окажутся, я думаю, что это вопрос».

Сбываются мечты пропагандистов-«ябатек»: Белоруссия стала привлекательной. Но есть нюанс: не для африканеров, не для белых европейцев-традиционалистов, но для бедноты из стран «третьего мира». При этом привлекательность состоит в возможности с относительно небольшими издержками попасть в благополучную Западную Европу без риска исчезнуть где-нибудь в Турции или пойти на корм обитателей Средиземного моря.

Не стала Белоруссия и «тихой гаванью» для западных и восточных капиталистов. Провозглашённый эксцентричным главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем «безвиз» вылился в банальный секс-туризм. Министерство спорта и туризма республики, кстати, горячо приветствовало приход таких «инвесторов». Лоббировали легализацию наркотиков, проституции, порнографии, казино и прочих скреп «рыночного социализма» члены Национального собрания и другие близкие к Лукашенко системные националисты, например нынешний председатель президентской номенклатурной организации «Белая Русь» Геннадий Давыдько.

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В тот же день, когда Лукашенко жаловался на польские провокации и происки «муттер Меркель», европейские СМИ распространили совместное заявление премьер-министров Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Они призвали ООН (в том числе Совбез ООН) воздействовать на официальный Минск, спровоцировавший миграционный кризис на границах Евросоюза.

«Мы призываем Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев предпринять активные шаги по решению этой ситуации и потребовать от Белоруссии соблюдения своих международных обязательств», — сказано в совместном заявлении глав правительств.

Они также призвали Евросоюз рассмотреть применение новых санкций к руководству Белоруссии, виновному, по их мнению, в «проблеме злоупотребления ситуацией с мигрантами». Похоже, заявленный Лукашенко поток афганских беженцев из Белоруссии станет новым триггером и поводом, подобным майской безответственной авантюре с Ryanair ради ареста теперь уже никому не нужного Романа Протасевича.

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Будь у Москвы хотя бы толика желания отстаивать свои интересы в Белоруссии, никто не услышал бы из Минска анонсов волны афганских беженцев. Будь у Евросоюза хотя бы толика внимания к классике геополитики, он наслаждался бы спокойствием своего внешнего контура и стабильностью границы с Россией. Вместо этого на практике все имеют сомнительное удовольствие от «белорусского чуда» — вполне конкретный и далёкий от завершения миграционный кризис.