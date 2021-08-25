Балтимор, США, 25 августа, 2021, 22:56 — ИА Регнум. Студия Firaxis Games, наконец, официально представила свою новую игру на основе комиксов Marvel. Анонсирующий ролик был опубликован 25 августа на YouTube-канале проекта.

Marvel Studios Marvel

Проект получил название Marvel's Midnight Suns, он будет представлять собой пошаговую ролевую игру, в основу которой лягут комиксы-кроссоверы Midnight Sons, выходившие в 90-х годах XX века.

Геймерам предложат управлять действиями супергероини по прозвищу Охотник (The Hunter), которая будет сражаться с матерью демонов Лилит. Помогать персонажу будут члены команды Midnight Sons: Блэйд, Призрачный гонщик, Росомаха, а также Капитан Америка, Железный человек и другие супергерои.

Релиз Marvel's Midnight Suns состоится в марте 2022 года на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch и ПК. Firaxis Games покажет трейлер с игровым процессом 1 сентября 2021-го.