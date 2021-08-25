Белград, 25 августа, 2021, 22:58 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 25 августа заявил, что он не согласен с решением апелляционного суда Приштины, приговорившего депутата парламента Косово от партии «Сербский список» к двум годам тюремного заключения за разжигание ненависти и нетерпимости.

Predsednik.rs Александр Вучич

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, приговор депутату Ивану Тодосиевичу был вынесен еще 5 декабря 2019 года, причиной стало его заявление, сделанное в марте 2018 года. Политик заявил, что резня в Рачаке является выдумкой.

По официальной версии, 15 января 1999 года сербские партизаны убили 45 мирных албанцев в Рачаке. Это событие стало одним из поводов для натовских бомбардировок Сербии. По словам Вучича, «серб с севера Косово… получил окончательный приговор за то, что он сказал правду».