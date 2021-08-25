Лондон, 25 августа, 2021, 22:53 — ИА Регнум. Британская поп-певица Charli XCX порадовала своих поклонников более длинным фрагментом своего долгожданного нового сингла «Good Ones» в преддверии его выхода на следующей неделе.

Музыка

До этого на представила инструментальный фрагмент песни в своих социальных сетях, но в новом видео в сети TikTok Charli XCX поделилась более длинным роликом в котором появляется часть припева.

Ранее в этом месяце Charli XCX изображением надгробия с двумя датами. Одна из дат — 18 марта 2022 года. Дата, которая, по мнению фанатов, может стать релизом ее предстоящего альбома.