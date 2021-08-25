Пачука-де-Сото, Мексика, 25 августа, 2021, 22:51 — ИА Регнум. Вертолёт ВМС Мексики потерпел крушение в районе Агуа-Бланка (штат Идальго, Мексика), написал 25 августа глава региона Куитлауак Гарсиа в Twitter.

Mchs.gov.ru Крушение вертолета

Находившиеся в военном транспортном средстве, в том числе министр внутренних дел штата Веракрус Эрик Сиснерос, получили травмы. Состояние чиновника стабильное.

По словам Гарсиа, вертолёт совершал облёт труднодоступных частей Мексики. По невыясненной пока причине машина рухнула, причём её хвостовая балка оказалась совершенно разрушенной, повреждены фюзеляж и лопасти. При этом никто не погиб.