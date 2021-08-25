Вашингтон, 25 августа, 2021, 23:07 — ИА Регнум. Американская актриса Аня Тейлор-Джой исполнит одну из ролей в ремейке фильма ужасов 1922 года «Носферату». Об этом 25 августа пишет издание «Афиша Daily».

Цитата из к/ф «Эмма». реж Отем де Уайлд. 2020. Великобритания Аня Тейлор-Джой в роли Эммы Вудхаус

По данным издания, картину снимет режиссёр Роберт Эггерс. Пока неизвестно, какую именно роль актриса исполнит в перезапуске.

ИА REGNUM напоминает, что ремейк «Носферату» станет второй общей работой Роберта Эггерса и Ани Тейлор-Джой. В 2015 году они сотрудничали в фильме «Ведьма», где актриса сыграла главную героиню.