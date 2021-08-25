Минск, , 22:39 — REGNUM Восемь белорусских негосударственных организаций выступили 25 августа с повсеместным заявлением о признании политзаключёнными ещё четырёх человек. Общее их количество в тюрьмах, согласно подсчёту «Правозащитного центра «Весна», составляет 649 человек.

«Правозащитный центр «Весна», «Правовая инициатива», РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет», «Белорусский документационный центр», Lawtrend, «Белорусский ПЕН-центр», «Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова» и «Белорусская ассоциация журналистов» констатировали «возросшее число судебных решений, принятых по политически мотивированным уголовным делам с нарушением основных процессуальных прав обвиняемых, которые в отсутствие независимого, непредвзятого, объективного судебного разбирательства придают осуждению черты произвольного».

Четырьмя новыми белорусскими политзаключёнными ими признаны осужденные по ст. 130 УК РБ («экстремизм») Денис Дейкун и Александр Нагелло, а также Леонид Герасимлюк (по ч. 3 ст. 361 УК («призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности») и Алексей Мальцев (по ч. 1 ст. 342 УК — «Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок» и по ч. 2 ст. 205 УК («кража»).

"Уголовная ответственность за разжигание иной социальной вражды или розни (ст. 130 УК) следствием и судом селективно и дискриминационно применяется исключительно для защиты институтов власти, причем выделение представителей власти, сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и т.п. в качестве социальных групп, подпадающих под защиту в этом контексте, нам представляется необоснованным», — сказано в совместном заявлении этих организаций.

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Ссылаясь на руководство по определению понятия «политический заключенный», НГО отметили, что политическим заключенным является лицо, лишенное свободы, если при наличии политических мотивов его преследования имеет место хотя бы один из следующих факторов: 1) лишение свободы было применено в нарушение права на справедливое судебное разбирательство, иных прав и свобод, гарантированных Пактом или Европейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод; 2) лишение свободы было основано на фальсификации доказательств вменяемого правонарушения либо при отсутствии события или состава правонарушения либо его совершении иным лицом; 3) продолжительность или условия лишения свободы явно непропорциональны (неадекватны) правонарушению, в котором лицо подозревается, обвиняется либо было признано виновным; 4) лицо лишено свободы избирательно по сравнению с другими лицами.

Напомним, в 2016—2018 годах указанные восемь «правозащитных» организаций никак не проявили себя в правовой или иной помощи трём белорусским публицистам, обвинявшимся по упомянутой ст. 130 УК в рамках «дела регнумовцев». Более того, некоторые члены этих организаций приветствовали политические репрессии инакомыслящих сограждан, которых они в самых мягких выражениях называли «пророссийскими публицистами».

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