Вашингтон, 25 августа, 2021, 22:37 — ИА Регнум. Xbox и студия 343 Industries назвали дату релиза Halo Infinite. Об этом 26 августа сообщил портал Eurogamer.

343 Industries Halo Infinite

Издание отметило, что игровое подразделение Microsoft должно было выступить с официальным объявлением в рамках трансляции Live Show Gamescom, однако информацию раньше опубликовал онлайн-магазин Microsoft Store. Halo Infinite выйдет 8 декабря 2021 года, таким образом, релиз состоится на год позже, чем было запланировано изначально.

https://twitter.com/ALumia_Italia/status/1430417735704629248

Напомним, в июле 2020 года, после получения обратной связи от поклонников франшизы, 343 Industries объявила о решении доработать игру и отложить её релиз. Ранее разработчики сообщили, что кооперативная игра появится в Halo Infinite не раньше второго сезона, который начнётся примерно через три месяца после выхода игры.