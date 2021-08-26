Тирана, 26 августа, 2021, 23:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 25 августа в интервью для CNN сообщил, что Албания предоставит убежище 4000 беженцев из Афганистана.

Usaid.gov Афганистан

По словам Рамы, гости будут прибывать в страну партиями по две тысячи. Для регулирования положения беженцев в Албании была создана целевая группа при правительстве. В состав группы войдут представитель МВД, министерства обороны, министерства финансов и экономики, министерства образования, спорта и молодежи, министерства здравоохранения и социальной защиты, министерства туризма и окружающей среды.

Совместные усилия этих министерств позволят афганцам получать временную защиту в Албании в течение года, после чего они должны будут получить американскую визу. Правительство Албании оставляет за собой право ограничивать право беженцев на свободу передвижения. Приезжих разместят в Тиране, Дурресе и Берате.

Тем временем в Косово согласились принять две тысячи беженцев, в Северной Македонии — менее тысячи. Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Рама просил у США права принять наибольшее число беженцев.