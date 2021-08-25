Приштина, Сербия, 25 августа, 2021, 23:35 — ИА Регнум. Правительство Косово 25 августа одобрило предложенный министерством юстиции проект изменения уголовно-процессуального кодекса Косово, согласно которому осуждение военных преступников косовским судом будет производиться заочно.

Суд

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, проект также предполагает приостановку полномочий чиновников, обвиняемых в совершении уголовных деяний.

На проведение расследования тяжких преступлений будет выделяться два года, при одобрении правительства — дополнительный год.