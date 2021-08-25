Приштина, , 23:18 — REGNUM Правительство Косово 25 августа приняло законопроект о предоставлении бесплатной юридической помощи жертвам семейного насилия и насилия на гендерной основе, а также любого вида сексуального насилия, жертвам торговли людьми и изнасилованным в годы Косовской войны. Об этом в правительстве Косово сообщили в социальной сети Facebook.

Альбулена Хаджиу Md.rks-gov.net

Днем ранее, 24 августа, глава Косово Вьоса Османи, премьер-министр республики Альбин Курти и другие высокопоставленные чиновники присутствовали на похоронах убитой мужем после двух месяцев брака 18-летней Маригоны Османи. Девушку доставили в больницу ее же убийцы спустя сутки после смерти. У жертвы были сломаны конечности.

Министр юстиции Косово Альбулена Хаджиу потребовала осуждения мужа убитой Дардана Кривачу и его подельника на максимальный срок. Семейное насилие в патриархальном Косово не редкость и попытки институциональной борьбы с ним пока не демонстрируют серьезных успехов.

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