Минск, , 22:25 — REGNUM Не расследовав преступления при подавлении массовых поствыборных протестов 2020 года и едва отойдя от скандала вокруг белорусской сборной на Олимпиаде в Токио, генеральная прокуратура Белоруссии взялась за белорусских лыжников. В ходе состоявшейся 24 августа церемонии открытия чемпионата и первенства Белоруссии по лыжероллерам и кроссу принял участие замгенпрокурора республики Алексей Стук.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Попечительский совет ОО «Белорусская федерация лыжных гонок» возглавляет генпрокурор Андрей Швед. Выступая на церемонии в спортивном комплексе под Минском, Алексей Стук сообщил: «Грядущий год — олимпийский для зимних видов спорта. Лыжные гонки имеют давнюю историю развития в нашем государстве. Сегодня в Раубичах ощущается атмосфера олимпийского праздника. Я как заместитель генпрокурора, в том числе по линии лыжных гонок, отмечу, что подобные соревнования помогают формировать спортивный потенциал страны, подходить к «снежным» стартам более подготовленными».

Стук сообщил также, что «наша цель — оценить потенциал юниоров, которые перейдут в национальную команду и будут защищать спортивную честь страны на международных соревнованиях самого высокого уровня».

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