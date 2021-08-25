Дамаск, , 22:19 — REGNUM Незаконные вооруженные формирования, находящиеся на территории сирийской провинции Идлиб, устроили артиллерийский обстрел, в результате которого был ранен сирийский военный, сообщил 25 августа на брифинге заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Сирия Николай Тасоев © ИА Красная Весна

Обстрелу подверглись позиции сирийской армии возле населённого пункта Мелладжа.

«В результате артиллерийского обстрела террористами позиций правительственных сил в районе населенного пункта Мелладжа провинции Идлиб получил ранение один военнослужащий сирийских правительственных сил», — рассказал Кулить.

Кроме того, российскими военными был зафиксирован артобстрел, которому боевики с подконтрольной Турции части провинции Алеппо подвергли позициям правительственных войск Сирии, расположенных в районе города Марааназ.

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