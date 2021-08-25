Екатеринбург, 25 августа, 2021, 22:16 — ИА Регнум. Скульптуру «Большая глина № 4» можно было бы разместить в Екатеринбурге, если жители Москвы откажутся видеть творение Урса Фишера в столице. Об этом сообщил в Facebook руководитель фестиваля «ЧО», креативный директор застройщика «Атомстройкомплекс» Никита Харисов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Инсталляция «Большая глина №4» установлена у ГЭС-2

Харисов отправил письмо директору фонда V-A-C. В послании руководитель выразил готовность помочь найти «Большой глине № 4» новую площадку в Екатеринбурге

«Если скульптуру все-таки захотят заменить, то мы с радостью установим ее в Екатеринбурге», — написал Харисов. Он подчеркнул, что если дело дойдёт до «переезда», то новое место выберут с учётом мнения горожан и профессионального сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, мнения жителей Москвы вокруг скульптуры разделились.