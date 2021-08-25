Варшава, , 22:17 — REGNUM Порядка 70 мигрантов за последние сутки были насильственно вытеснены к границе с Белоруссией польскими силовиками, сообщили 25 августа в пресс-службе белорусского Государственного пограничного комитета.

Фигуры марокканских нелегалов в объективе польских пограничников Wm.strazgraniczna.pl

По словам начальника главного управления комитета Андрея Филатова, «за последние сутки польские правоохранители пытались силой вытеснить к линии границы 15 групп численностью около 70 человек».

Филатов «Отмечаются грубое обращение и издевательства польских силовиков над мигрантами, в том числе над женщинами и детьми».

Он добавил, что на участке заставы «Русаки» в районе Гродно (Белоруссия) беженцы в очередной раз пытались «проследовать в Польшу и были силовым путем возвращены обратно». Речь идёт о группе из 32 человек.

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