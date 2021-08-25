Москва, 25 августа, 2021, 22:13 — ИА Регнум. ***

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Знамя Победы

Тезисы выступления на конференции Координационных советов ветеранов ВС РФ по теме: «Стратегические задачи ветеранских объединения России», 27 августа 2021, Москва

Братья ветераны!

В своем выступлении я остановлюсь на некоторых крайне важных вопросах государственного и военного строительства России. Наша профессиональная оценка проводимых в стране мероприятий в области современного военного строительства такова — все направления этой работы хороши, но недостаточны, так как они:

принципиально не решают вопросы мобилизационной готовности государства и экономики России к войне, ее выживания и победы в идущей войне — как государства и уникальной цивилизации российского многонационального и многоконфессионального народа;

практически во всех федеральных законах в области безопасности и обороны Российской Федерации население страны, являясь основной ценностью и государствообразующим фактором России, не является основным объектом и субъектом ее обороны и безопасности;

не создают системы формирования подготовленных резервов видов вооруженных сил и родов войск;

не касаются вопросов массовой подготовки населения к войне, формирования мобилизационных резервов общего назначения и функционирования частей территориальной обороны;

не задействуют на системной основе жизненный, профессиональный опыт и творческий потенциал опорного для государства слоя ветеранов Вооруженных сил и других войск, общественные патриотические объединения, которые по своей природе и предназначению должны стать ведущей и скрепляющей воспитательной силой в стране;

не раскрывают на практике существующие возможности и перспективный потенциал ДОСААФ России — единственной общественно-государственной организации, официально выполняющей государственные задачи по подготовке граждан к защите Отечества. При этом ее работа надуманно подменяется будто бы аналогичной, но коммерческой деятельностью аффилированных и частных образовательных структур за счет «перенаправления» государственного и региональных бюджетов.

В итоге патриотическое воспитание граждан России по-прежнему бесхозно (за него никто не отвечает в прямой постановке конкретных и персональных задач и на уровне функционала), а направление огромных бюджетных средств в целях проведения воспитательной работы непосредственно Министерству просвещения и другим структурам, которые «успешно осваивают» любые деньги, но в которых не работает ни один ветеран, происходит без особой пользы, поскольку принципиально (в силу своего пролиберального кадрового состава) данный состав «чиновников от просвещения» не желают или не способны воспитывать в детях и юношестве государственно-патриотическое мировоззрение, развивать их стремление и готовность к строительству и защите Отечества.

Все это в совокупности, означает, что основные вопросы мобилизационной готовности страны, ее Вооруженных сил, национальной экономики, территории и населения к войне непосредственно на территории России не могут быть решены успешно, как того требует обстановка:

в существующем правовом поле;

в существующей системе отношения субъектов государственной власти к проблемам и практике мобилизации и подготовки населения к защите Отечества;

и главное — в существующей атмосфере порочных либеральных взглядов и подходов тех наших сограждан, кто, занимая должности государственной службы, отвергает курс на полноценное укрепление национальной безопасности как таковой, имитирует «бурную» деятельность на этом направлении, прикрываясь отсутствием национальной стратегии России, теории войны, мобилизации и выживания нации в войне.

Мы считаем, что в условиях войны, ведущейся на полное историческое уничтожение России и ее народа, такое положение дел недопустимо, и следуе срочно и радикально обновлять систему подготовки страны и ее населения к войне, теоретические и практические подходы к решению этих задач.

Мы убеждены, сегодня уже не существует причин считать необязательным или несвоевременным введение в России военного всеобуча — к нему надо приступать тотчас, делая эту работу спокойно, последовательно и неуклонно.

Поэтому считаем целесообразным и обоснованным предложить инициативу разработки и поэтапной реализации проекта «Подготовка граждан России к защите Отечества» — и желательно, на уровне нового национального проекта.

Мы просим президента России — Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации выступить с данной инициативой, с учетом этих предложений.

Данная инициатива исходит из постулата Общей теории войны, который утверждает, что «государство — ведет войну, армия — сражается в войне, а население — в войне воюет. Именно от готовности и способности населения страны вести войну и выдерживать длительные мобилизационные напряжения зависит победа Нации в войне».

Таким образом, предпосылки создания системы подготовки населения России к защите Отечества — новой, по своей сути, современной — по формам и содержанию — назрели.

В концептуальных подходах к этой проблеме и ее правовом обосновании — подготовке новых и изменении действующих правовых актов в сфере обороны, безопасности, образования — важно опираться на следующие констатации и предложения, учитывая, что основные положения наших предложений достаточно обоснованы.

1. Обеспечение безопасности и выживания население России в войне должно стать главным содержанием всех стратегий и законов Российской Федерации.

2. Подготовка граждан к защите Отечества — это базовая задача государства и всех органов государственной власти, силовых, образовательных, экономических, коммуникационных и других министерств, ведомств, губернаторов и органов государственной и муниципальной власти в субъектах РФ. При том, что действующая формула «подготовка к службе в Вооруженных силах» — лишь часть названной задачи.

Основа и критерий готовности каждого гражданина России к защите Отечества — овладение им одной или несколькими военно-учетными специальностями и специальностями народохозяйственного назначения — с соответствующим экзаменом, удостоверением полученной квалификации, пониманием порядка своих действий по предназначению и персональным учетом. Данное требование обязательно для каждого гражданина России — при его избрании или назначении на должности государственной гражданской службы всех уровней и номенклатур.

Основа инфраструктуры системы подготовки населения к защите Отечества, дающей гражданам России базовые знания и навыки по начальной военной подготовке и овладению военно-учетными специальностями, — это ДОСААФ России и все средние — общеобразовательные, специальные и кадетские учреждения Министерства обороны, Министерства просвещения, Министерства образования и науки России, иных министерств и ведомств.

Основа содержания подготовки — новый обязательный для изучения предмет «Начальная военная подготовка» («Основы военной подготовки») как условие получения каждым учащимся определенной военно-учетной специальности.

Основная политическая и педагогическая задача — воспитание государственно-патриотического мировоззрения граждан страны и их профессиональной готовности к строительству и защите Отечества.

Представляется, что этот тезис должен стать основным содержанием российских законов, программ и планов системы национального образования и деятельности органов власти

Основной рабочий и исполнительный кадровый состав — ДОСААФ России, общественные объединения ветеранов Вооруженных сил и других войск, общественные объединения кадетского движения России.

Для достижения этих целей — в плановом порядке:

выделяется отдельная строка финансирования в государственном бюджете, в бюджетах министерств, ведомств и субъектов РФ для исполнения (ими же разработанных) государственного (регионального, ведомственного) заказа на подготовку запланированного количества специалистов необходимых номенклатур;

заключаются соответствующие Соглашения с ДОСААФ России — организацией, имеющей исключительное право, поставленные государственные задачи и возложенную ответственность — по выполнению этого заказа.

Исполнение названных задач регламентируется указом президента России, которым также вводится в действие многостороннее соглашение между Минобороны, Минпросвещения, Минобрнауки и ДОСААФ России.

Уточняются и приводятся в соответствие с современной необходимостью Законы РФ «О воинской обязанности и военной службе», «Об обороне» и другие правовые акты этой сферы.

Обновляется правовая база деятельности ДОСААФ России и уточняются вопросы ответственности органов государственной и муниципальной власти, министерств, ведомств и регионов за подготовку граждан и территории страны к защите Отечества.

3.По особым компетенциям Министерства обороны Российской Федерации

А. В сфере военного строительства, профессионального военного образования и военной науки.

1) В сфере военного строительства — формируются и вводятся в штатную структуру ВС РФ и практику боевой подготовки войск подготовленные резервы видов Вооружённых сил и родов войск России, мобилизационный резерв общего назначения и территориальный (военный) компонент Вооруженных сил РФ.

Формируется и реализуется воздушная компонента стратегической связности территорий России — путем создания отечественной малой авиации, использования системы местных аэродромов ДОСААФ России и подготовки этой организацией контингента летных и летно-технических специалистов для комплектования корпуса летчиков малой авиации и летных комендатур на местах.

в Закон «О воинской обязанности и военной службе» и в Положение о порядке прохождения военной службы офицерским составом, прапорщиками и мичманами вводится новое понятие — «служба в запасе», согласно которому офицер, прапорщик и мичман запаса имеет право продолжать службу при заключении соответствующего контракта с Минобороны, Минпросвещения, Минобрнауки, ДОСААФ России и другими государственными структурами — на замещение штатных должностей: преподавателей, инструкторов, воспитателей, классных руководителей средних — общеобразовательных, специальных и кадетских учреждений (в том числе — СВУ, НВМУ, КК Минобороны РФ и других министерств и ведомств), подразделений Юнармии, штатных специалистов ДОСААФ России.

Разрабатывается и вводится система подготовки корпуса младших командиров (сержантского состава) ВС РФ.

Разрабатывается и вводится система мероприятий проверки готовности субъектов РФ, учреждений и предприятий: (1) по наличию специалистов ВУС, (2) по вопросам территориальной обороны, (3) по действиям в особый период — по предназначению.

Официально закрепляется за ДОСААФ России роль, задача и функция «военного всеобуча» — то есть основной структуры подготовки специалистов по широкой номенклатуре ВУС для Вооруженных сил России, их территориальной компоненты и мобилизационного резерва общего назначения, включая вопросы стратегической связности территорий страны — через развитие сети аэроклубов и авиационных комендатур «малой» и беспилотной авиации, первоначальную летную и авиационно-техническую подготовку молодежи.

В этих целях Минобороны России к 2024 году обеспечивает обновление и модернизацию технической базы ДОСААФ России до полной готовности к эффективной эксплуатации сети центров «Авангард», а также систему подготовки и переподготовки офицеров (прапорщиков, мичманов) запаса по специальностям преподавателей, инструкторов и классных руководителей — для действующих и создаваемых центров «Авангард» и средних общеобразовательных организаций.

2) В сфере военной науки — обновляется и упорядочивается деятельность военной науки — путем прямой и плановой постановки ей для разработки и исследования фундаментальных насущных и перспективных проблем войны и мира, с обязательным заключением контракта с военными учеными, непосредственно работающими над порученной темой. В том числе форматирует Академию военных наук в качестве штатной компоненты РАН, определяет и заказывает ей разработку конкретных проблем военной науки и прикладных рекомендаций — на текущий момент и стратегическую перспективу.

Разрабатываются:

Национальная стратегия России до конца столетия (так как Национальная стратегия России по своему замыслу и исполнению должна закладываться и измеряться не сроками выборов власти и не периодами бюджетирования национальных проектов, а оперировать веками, эпохами, континентами и цивилизациями);

теория мобилизации нации и всех сфер ее существования и бытия (экономика, культура, информационная сфера, образование, наука, здравоохранение. транспорт, инфраструктура. архитектура власти и кадровая политика государства и т.д.);

теория выживания России как государства и цивилизации в войне на своей национальной территории;

система критериев (показателей) вражеской агрессии против России в различных сферах национального бытия, наличие которых дает нам право и основания: (1) идентифицировать обстановку как ведение против России войны (независимо от степени ее гибридности и иной маскировки); (2) определить стороны и участников войны; и (3) своевременно принять необходимые решения и меры для отражения агрессии и победы в войне;

система критериев (показателей) готовности государства (его экономики, органов власти всех уровней, конкретных сфер национального бытия — здравоохранения, транспорта и связи, средств массовых коммуникаций, всей информационной сферы и др.), войск и территорий к ведению войны, в том числе — на национальной территории России.

3) В сфере военного профессионального образования — во всех учреждениях среднего и высшего военного профессионального образования, в качестве базового профессионального общегуманитарного контента вводится обязательный предмет «Основы общей теории войны».

Профессиональное военное образование выводится из общей правовой юрисдикции Министерства образования и науки и передается Минобороны России.

Разрабатывается и принимается новый (ранее отсутствующий) Федеральный закон «О профессиональном образовании государственной службы в Российской Федерации», который выводит систему образования государственной службы (в том числе военной, правоохранительной и гражданской) из «болонской системы» и основывается на новых профессиональных ФГОС и квалификационных требованиях, разработанных на основе национальных подходов и требований к существу военного дела и современного понимания войны и вооруженной борьбы. Учреждения кадетского образования (СВУ, НВМУ и КК Минобороны, других министерств и ведомств) входят в систему образования государственной службы в качестве ее начального этапа — первого звена этой системы.

4) Разрабатывается и вводится Государственная идеология военной службы.

Совершенствуется система государственно-патриотического воспитания в воинских коллективах — через введение новых элементов военной педагогики:

(1) постоянные взаимоотношения военнослужащих всех поколений и призывов по схеме социальных коммуникаций: часть — ветераны — малая Родина (территория) — часть;

(2) прямое и непосредственное исполнение ветеранскими общественными объединениями планов, проектов и мероприятий программ государственно-патриотического воспитания в воинских и трудовых коллективах всех уровней (по долгосрочным соглашениям, договорам о сотрудничестве и на основе персональных трудовых контрактов).

Б. В сфере подготовки населения к защите Отечества

Представляется, что российское общество и государство нуждаются в осознании того факта, что в целях выживания России в идущей войне цивилизаций важно и необходимо:

во-первых, обеспечить сохранение нашей суверенной государственности (для чего в том числе подготавливать и воспитывать кадровый корпус профессиональных гражданских государственных служащих, способных к самоотверженной эффективной работе в мирное и военное время);

во-вторых, обеспечить выживание населения России как основной ценности, достояния и главнейшего ресурса строительства и защиты будущего нашей страны;

в-третьих — овладение каждым гражданином России, в обязательном порядке, необходимой военно-учетной и народохозяйственной специальностью и практической способностью к ее применению в чрезвычайных обстоятельствах.

В этом плане необходимо:

разработать перечень военно-учетных специальностей и специальностей народохозяйственного назначения, подлежащих накоплению, учету и использованию в мирное и военное время, в том числе и в составе частей и подразделений территориальной обороны России;

разработать порядок обязательного обучения этим специальностям граждан России начиная со школы. При необходимости перейти к обязательному трудовому летнему семестру и к 12-летнему среднему и среднему специальному образованию.

Необходимо:

Восстановить полномочия и возможности системы военных комиссариатов: по обязательному учету всех граждан по наличию у них ВУС, а, возможно, и основных специальностей народохозяйственного и социального значения (врачи, учителя, инженеры, и пр.), а также их функциональной, технической и профессиональной готовности (квалификации) к исполнению задач по предназначению.

Министерство обороны России и другие силовые министерства и ведомства должны ежегодно разрабатывать и устанавливать государственный (ведомственный, региональный) заказ на подготовку в учреждениях национальной системы образованию и ДОСААФ России необходимого числа специалистов военно-учетных специальностей для комплектования Вооруженных сил и других войск Российской Федерации призывным контингентом, а также для комплектования частей территориальной обороны регионов и страны в целом — по основным массовым и наиболее востребованным сложным военно-учетным специальностям (а не только водителям, как сегодня).

Необходимо-разработатьновые критерии готовности юношества к службе в армии и на флоте, прежде всего — получение (изучение) в обязательном порядке ВУС каждым учащимся начиная с 14 лет, по формуле — определение обязательного перечня (совокупности, объема) конкретных знаний, умений и навыков, получаемых каждым учащимся системы среднего, специального и кадетского образования по окончании своего учебного заведения.

Определить — как, когда и кто проводит с учащимися «Курс молодого бойца» и конкретное содержание этого первоначального вида военного обучения.

Определить технические требования и критерии качества овладения каждой военно-учетной специальностью.

Определить — кто, когда и каким образом сертифицирует качество подготовки обязательных военных сборов со старшеклассниками системы среднего образования, проверяет полученную учащимися квалификацию по ВУС, учитывает и распределяет призывников по заявкам войск.

Определить порядок практического подтверждения полученной ВУС: военнослужащими службы по призыву — по окончании срока службы (в том числе в форме «выпускного» экзамена — как критерия успешности); при заключении (и окончании) контракта на службу в ВС РФ; по окончании Военного учебного центра при вузах Российской Федерации; при окончании средних — общеобразовательных, специальных и кадетских учреждений (в том числе — СВУ, НВМУ, КК Минобороны РФ и других силовых министерств и ведомств; при переходе на государственную гражданскую службу.

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О работе ветеранских объединений России

Требует глубокого совершенствования и масштабного развития система патриотического воспитания и ветеранского движения России.

Анализ деятельности органов власти по патриотическому воспитанию граждан России позволил выявить общую тенденцию на «полную реализацию бюджета самими органами власти, независимо от качества самой воспитательной работы».

Так, например, когда Минпросвещения и Минобразования не имели значительных средств для ведения работы по патриотическому воспитанию юношества, то основную работу в школах вели энтузиасты — ветераны войны, труда и военной службы.

Сегодня же, когда государство выделяет на цели патриотического воспитания граждан огромные деньги, ветераны вдруг оказались не нужны этим школам и министерствам, и все средства успешно «осваиваются» самими органами власти и учреждениями образования, но, увы, зачастую — для «галочки» в отчете, без всякого толка и пользы для дела.

Мы считаем, что необходим перенос акцента и средств по формированию и исполнению программ патриотического воспитания с органов и структур власти на объединения гражданского общества России, то есть на ветеранов, патриотические движения, творческие союзы и само население страны.

Представляется необходимым создание института и структур общественно-государственного партнерства по вопросам патриотического воспитания на основе официальных юридически обязывающих договоров между объединениями гражданского общества и органами власти — о совместной деятельности в этой сфере.

Важнейшим звеном здесь является усиление роли и возможностей ветеранских общественных объединений, а также налаживание и усиление общественного контроля за формированием системы воспитания и реализацией ее программ и планов.

Финансирование работы ветеранских общественных объединений, а не структур власти, вроде бы «отвечающих за патриотизм». Например, «накачка» деньгами центров патриотического воспитания регионов ожидаемого результата не дает, лишь создавая «благодатную» почву для коррупции и обогащения аффилированных структур — работа обозначается активно, а эффект не обязателен.

Гранты на исполнение мероприятий, программ, планов и проектов по патриотическому воспитанию граждан России должны выделяться непосредственно и вне конкурса зарекомендовавшим себя дееспособными ветеранским общественным объединениям, а не аффилированным структурам. Распределение грантов в этой сфере должно идти при непосредственном участии ветеранов, а не только служащих госструктур.

Наиболее крупные и дееспособные общественные ветеранские объединения должны быть сертифицированы и входить в реестр доверенных объединений гражданского общества, работающих в интересах и по поручению государства в сфере патриотического воспитания граждан России. Они не должны работать «от грантов», а выполнять свои планы патриотического воспитания и конкретные поручения от государства, имея стабильное бюджетное финансирование.

Общественные ветеранские объединения, зарекомендовавшие себя в качестве добросовестных исполнителей программ патриотического воспитания, должны поддерживаться конкретными льготами, среди которых — полное или частичное освобождение от арендной платы за занимаемые помещения, которые в принципе должны выделяться им бесплатно и беспошлинно, а объединениям, связанным непосредственно с армией, следует бесплатно предоставлять помещения в армейских и флотских учреждениях культуры в центре и на местах.

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Приоритетное внимание правительства России в области воспитания ее граждан сегодня обращено на молодое поколение.

Именно на работу с молодежью выделяются огромные средства и силы, создана правительственная структура Росмолодежь. Проводятся сотни конкурсов, семинаров, специальных лагерей и так далее, и это, безусловно, хорошо и правильно, так как молодежь — это есть будущее страны.

В то же время нельзя не понимать, что рано или поздно, но любая молодежь повзрослеет, а ее лучшая часть пополнит ряды ветеранов труда, военной и иной государственной службы, и там ее ждут трудности и нереализованные возможности нового возрастного статуса. И это при наличии богатого жизненного опыта и нередко уникальных профессиональных компетенций.

К сожалению, реальность такова — ветераны России, будучи опорой и фундаментом государства, остаются потенциально могучим, но неиспользуемым резервом, которым наше государство пока не хочет (или не может-?) разумно распоряжаться.

Более того, сегодня наши ветераны являются «слоем безработных и нищих», так как в отсутствии работы их государственная пенсия не позволяет им ни достойно содержать семью, ни хорошо жить, учиться, питаться и лечиться, и этот факт является нашим национальным позором.

Тем не менее ветераны России объективно являются

опорой России и ее государственной власти, фундаментом развития, защиты, строительства и исторического успеха Отечества;

самым многочисленным (более 20 млн чел.) и естественным образом возобновляемым слоем (стратой) граждан российского общества, всех его народов, национальностей и религий;

слоем российских граждан, имеющих устойчивое государственно-патриотическое мировоззрение, хорошее разностороннее образование и воспитание, широкий спектр государственно и общественно необходимых профессий и специальностей, опыт работы на производстве и ответственного управления коллективами людей всех уровней и масштабов в любых условиях обстановки;

самой организованной, дисциплинированной, терпеливой и патриотично ориентированной частью российского общества, по жизни готовой и ориентированной на строительство и защиту своего Отечества;

слоем, способным и готовым к решению всех задач патриотического воспитания граждан всех возрастов в школьных и трудовых коллективах, формирования их государственно-патриотического мировоззрения, преподавания всего спектра военно-учетных и технически сложных специальностей народного хозяйства, правил и навыков выживания в условиях чрезвычайных обстоятельств и катастроф;

слоем, профессионально способным и готовым к организации и ведению территориальной обороны регионов и территорий проживания граждан России;

слоем, способным активно и последовательно противостоять любым попыткам антигосударственной деятельности адептов либерализма и наших врагов внутри страны и за ее пределами.

Поэтому мы предлагаем

Разработать (уточнить, дополнить) Закон России «О ветеранах», в котором определить общественно-политический статус общественных ветеранских объединений, их задачи патриотического воспитания граждан России в качестве основного предназначения, установить императив их прямого и непосредственного участия в разработке и исполнении государственных и региональных программ патриотического воспитания граждан России в рамках государственного (регионального) бюджетов, и, таким образом, обеспечить официальное включение ветеранской общественности в систему и процесс национального образования и воспитания молодежи, что, безусловно, наполнит их жизнь новым и государственно важным содержанием и смыслом.

Создать должность помощника президента России по делам ветеранов и Министерство по делам ветеранов Российской Федерации (в том числе с функцией разработки программ патриотического воспитания граждан России, обеспечения их эффективного выполнения и гарантированного достижения преемственности поколений). Иметь подразделения этого министерства в каждом регионе — с введением в них гарантированного числа служебных должностей — для их обязательного замещения ветеранами труда, военной и иной государственной службы.

Братья ветераны!

Я считаю, что мы должны заставлять государство слушать и слышать нас. Сегодня, если не мы — то уже никто. А это значит — никто кроме нас!!! Благодарю за внимание.

Александр Владимиров — президент Коллегии военных экспертов России, почетный председатель Общероссийского и Московского содружеств суворовцев, нахимовцев и кадет России, кандидат политических наук, выпускник Московского СВУ 1963 года, лауреат Национальной премии «Лучшая книга — 2020» по номинации «Наука» как автор фундаментального труда «Основы общей теории войны», генерал-майор в отставке.