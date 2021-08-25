Приштина, 25 августа 2021, 23:55 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 25 августа сообщила о внесении второй поправки в соглашение о гранте на цели развития, предоставляемом США Косово.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, согласно поправке, США предоставят Косово еще 3,8 миллиона долларов.
Соглашение было подписано в ноябре 2020 года и предполагает предоставление Косово 33 миллионов долларов посредством USAID. Первая поправка к соглашению была внесена в мае 2021 года и предполагала получение Косово дополнительных 1,6 миллиона евро.
Глава Косово поблагодарила за помощь в получении дополнительных средств новую руководительницу отделения USAID в Косово Зейнах Салахи.
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