Приштина, , 00:01 — REGNUM Посол Великобритании в Косово Николас Абботт призвал Приштину и Белград не политизировать вопрос о выяснении судьбы пропавших без вести в годы Косовской войны.

Массовое захоронение найдено в Волчихе СУ СК РФ по Алтайскому краю

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, британский дипломат призвал стороны к открытому сотрудничеству, обмену информацией о пропавших лицах и отказу от конфротации.

Сообщается, что среди косоваров до сих пор числятся в пропавшими без вести около 1630 человек. 26 августа в Митровице было обнаружено новое массовое захоронение, в котором, предположительно, находятся останки представителей албанской интеллигенции.

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