Приштина, Сербия, 27 августа, 2021, 00:01 — ИА Регнум. Посол Великобритании в Косово Николас Абботт призвал Приштину и Белград не политизировать вопрос о выяснении судьбы пропавших без вести в годы Косовской войны.

СУ СК РФ по Алтайскому краю Массовое захоронение найдено в Волчихе

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, британский дипломат призвал стороны к открытому сотрудничеству, обмену информацией о пропавших лицах и отказу от конфронтации.

Сообщается, что среди косоваров до сих пор числятся пропавшими без вести около 1630 человек. 26 августа в Митровице было обнаружено новое массовое захоронение, в котором, предположительно, находятся останки представителей албанской интеллигенции.