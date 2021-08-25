Рим, 25 августа, 2021, 22:06 — ИА Регнум. Запад должен сохранить «канал связи» с властями Афганистана, который будет действовать о после вывода войск и эвакуации граждан, заявил в среду, 25 августа, премьер-министр Италии Марио Драги.

European Parliament Марио Драги

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У международных организаций должен быть доступ в Афганистан и после 31 августа, отметил Драги.

Также премьер Италии заявил, что для эффективного решения афганской проблемы нужно привлечь, помимо стран «большой семерки» также Россию, Китай, Индию, Саудовскую Аравию и Турцию и активнее использовать формат «большой двадцатки».