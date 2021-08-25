Атланта, США, 25 августа, 2021, 23:04 — ИА Регнум. Американский рэпер Янг Таг (Young Thug) получил в качестве подарка на день рождения 40 гектаров земли в Атланте (США). Об этом 25 августа пишет издание «Афиша. Daily».

Скриншот с YouTube Рэпер Янг Таг (Young Thug)

По данным СМИ, на подаренной территории музыкант планирует построить собственный район под названием Slime City («Город Слизи»). Однако подробностей застройки территории Янг Таг не раскрыл.

ИА REGNUM напоминает, что Young Thug (настоящее имя — Джеффери Уильямс) является обладателем премии «Грэмми» за трек This Is America, записанный вместе с Дональдом Гловером и Людвигом Йоранссоном. В 2017 году он выпустил хит Havana вместе с певицей Камилой Кабельо.