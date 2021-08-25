Дубовский район, Ростовская область, 25 августа, 2021, 21:57 — ИА Регнум. В селе Дубовское Ростовской области водитель насмерть сбил четырёхлетнего мальчика, выбежавшего на проезжую часть. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 25 августа.

ДТП

Трагедия произошла примерно в 18:50 мск на улице Первомайской. Водитель Volkswagen сбил ребёнка, гулявшего с родителями. Семья находилась в десяти метрах от дороги. Мальчик выбежал на проезжую часть, когда родители отвлеклись. Ребёнок получил смертельные травмы.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.