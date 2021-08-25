Сан-Себастьян, Испания, 25 августа, 2021, 21:54 — ИА Регнум. 25-летний форвард «Ред Булл Лейпцига» Александер Серлот проведет следующий сезон в «Реал Сосьедаде». «Бело-голубые» арендовали футболиста на один сезон без права выкупа. Об этом 25 августа сообщил журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

Dierotenbullen.com Игроки «РБ Лейпциг»

Александер Серлот перешел в «Ред Булл Лейпциг» 22 сентября 2020 года из «Кристал Пэласа» за 20 миллионов евро. На данный момент стоимость норвежского нападающего составляет 16 миллионов евро.

В прошедшем сезоне форвард сборной Норвегии забил пять голов и отдал две результативные передачи в 29-ти матчах немецкой Бундеслиги 2020/21. В составе национальной сборной Серлот сыграл в трех матчах квалификаций к Чемпионату Мира 2022, в которых отметился двумя забитыми мячами.