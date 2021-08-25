Рим, 25 августа, 2021, 21:53 — ИА Регнум. Три самые популярные партии Италии — «Лига», Демократическая партия и «Братья Италии» — по-прежнему имеют почти равный рейтинг, таковы результаты опроса Lab2101, опубликованные в среду, 25 августа.

Presidenza della Repubblica Маттео Сальвини

«Лига» Маттео Сальвини (правая партия, входит в правящую «широкую» коалицию) может рассчитывать на 21,9% голосов, леволибералы из Демократической партии (также в составе коалиции) — 19,3%, «Братья Италии» (единственная крупная оппозиционная партия) — 19,1%.

Популистов из «Движения 5 звезд» поддерживают 16,2% респондентов, правую партию «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони — 7,1%. Эти два партии также входят в состав «широкой» коалиции.