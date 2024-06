Лондон, 25 августа, 2021, 21:52 — ИА Регнум. Бывший вокалист английской инди-рок-группы The Maccabees Орландо Уикс выпустил свой второй новый сингл в этом году «Deep Down Way Out». Артист представил официальный клип на песню на своем YouTube-канале.

Музыка

Продюсированием нового трека занялся Bullion, за клип был ответственен режиссер Рик Бернелл, который привлек к съемкам комика и актера Лолли Адефопе. Уикс рассказал о новом релизе следующее: «Я никогда не думал, что сделаю музыку такого типа, но «Deep Down Way Out» действительно кажется мне своего рода неуклюжей свободой. Очень лаконично, 2 минуты свободы. Я думаю, что это лучший результат моей совместной с Bullion. Я хотел, чтобы видео имело эту легкую причудливость, потусторонность и было непримиримо головокружительным. Потусторонность приходит благодаря изготовленному на заказ двуглавому костюму Дэниела У Флетчера, сделанному специально для видео».

В июне Уикс поделился коллаборативным треком «Big Skies, Silly Faces» с Кэти Джей Пирсон.