Чикаго, США, 25 августа, 2021, 22:01 — ИА Регнум. Зрители презентации альбома Donda рэпера Канье Уэста смогут посетить мероприятие без отрицательного теста на коронавирус или сертификата о вакцинировании. Об этом 25 августа пишет издание TMZ.

Jason Канье Уэст

По данным СМИ, поклонники Уэста смогут вакцинироваться прямо на стадионе в Чикаго, где будет проходить его выступление. Для этого организаторы мероприятия уже закупили 1500 доз вакцины, при этом пропускная способность площадки на время пандемии — 38 тыс. зрителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Канье Уэст подал документы на смену имени. Артиста будут называть его давним псевдонимом — Йе (Ye).