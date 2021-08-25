Минск, , 21:43 — REGNUM Гуманитарные и инновационные проекты объединения России и Белоруссии оказались в фокусе внимания постоянно действующего при союзном Парламентском собрании семинара по вопросам строительства Союзного государства. Темой мероприятия заявлено «Совершенствование правовых основ межрегионального взаимодействия в рамках Союзного государства в экономической и гуманитарной сферах».

Союзное государство Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как сообщает пресс-служба ПС, вместе с членами собрания участие в мероприятии примут участие представители министерств и ведомств Белоруссии и России, научно-исследовательских и образовательных учреждений, деловых кругов и экспертного сообщества. В режиме видео-конференц-связи на заседании выступят представители Брянской, Витебской, Гомельской, Могилёвской, Псковской и Смоленской областей.

«Участники семинара обсудят приоритеты экономической политики в инновационных областях деятельности государств — участников Союзного государства в контексте формирования единого экономического пространства, вопросы реализации инвестиционной политики, взаимодействия Белоруссии и России в сфере импортозамещения, а также основные направления и перспективы приграничного и межрегионального экономического сотрудничества», — сказано в официальном сообщении.

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Первый этап мероприятия пройдёт 30−31 августа в Орше. После этого, 7 — 8 сентября семинар продолжится в Смоленске — там будет обсуждаться гуманитарное сотрудничество регионов России и Белоруссии.

«По итогам заседаний в Орше и Смоленске будет разработан документ, содержащий практические рекомендации, который будет направлен министерствам и ведомствам двух государств, другим заинтересованным структурам», — пообещали организаторы семинара.

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