Бостон, США, 25 августа, 2021, 21:43 — ИА Регнум. Американская исполнительница и художник из Бостона Марисса Надлер вернулась с анонсом своего девятого студийного альбома «The Path Of The Clouds», выпустив заглавный трек пластинки «Bessie, Did You Make It?». Артистка выложила клип новой песни на свой YouTube-канал.

(сс) Eric Nopanen Музыка

«Bessie, Did You Make It?» стал первым официальным сольным релизом Надлер с момента выхода альбома каверов «Instead Of Dreaming» в мае этого года, до этого исполнительница выпускала сольный альбом в 2018 году. «The Path Of The Clouds» был полностью записан Надлер во время пандемии. Многие песни релизы исполнены на фортепиано (на котором она научилась играть во время пандемии), а не на гитаре.