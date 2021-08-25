Нью-Йорк, США, 25 августа 2021, 21:44 — REGNUM Властям Алжира и Марокко необходим диалог и урегулирование отношений, сообщил 25 августа журналистам официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Комментируя заявление алжирской стороны о прекращении дипотношений с Рабатом из-за его шпионажа за алжирцами при помощи израильской программы Pegasus и ответное заявление из Марокко о неправоте Алжира, Дюжаррик сказал:
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