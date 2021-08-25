Нью-Йорк, США, 25 августа, 2021, 21:44 — ИА Регнум. Властям Алжира и Марокко необходим диалог и урегулирование отношений, сообщил 25 августа журналистам официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Цитата из к/ф «Бешеные псы». реж. Квентин Тарантино. 1992. США Культовый эпизод — ссора мистера Белого и мистера Розового

Комментируя заявление алжирской стороны о прекращении дипотношений с Рабатом из-за его шпионажа за алжирцами при помощи израильской программы Pegasus и ответное заявление из Марокко о неправоте Алжира, Дюжаррик сказал:

«Генеральный секретарь [ООН Антониу Гетерреш] призывает две соседствующие страны выйти на путь продвижения отношений, в том числе для обеспечения мира и безопасности в регионе».