Воронеж, 25 августа, 2021, 21:43 — ИА Регнум. Один человек погиб, трое, в том числе двое детей, получили ранения в результате автоаварии в Рамонском районе Воронежской области 25 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

ДТП

Авария произошла около 16:50 на 490 километре автодороги «М4-Дон» в Рамонском районе Воронежской области. Водитель большегрузного автомобиля, двигаясь в сторону столичного региона, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем Mazda 3, который затем столкнулся с движущимся впереди другим грузовым автомобилем.

В результате на месте погиб 40-летний водитель легкового автомобиля, житель столичного региона. Его пассажирки, 39, 16 и 5 лет с травмами различной степени тяжести доставлены в районную больницу. По факту аварии начата проверка.