Рим, 25 августа, 2021, 21:40 — ИА Регнум. Организаторы референдума о легализации эвтаназии в Италии собрали уже 750 тысяч подписей в свою поддержку, передают национальные СМИ в среду, 24 августа.

Medodedentista.com.br Эвтаназия

Более полумиллиона подписей собраны «вживую», 250 тысяч — в электронном виде.

Организаторы рассчитывали собрать до конца сентября 2021 года 500 тысяч подписей, что позволяет подать официальную заявку на проведение референдума. Авторы инициативы надеются, что соответствующий закон появится в Италии не позднее чем через 7−8 лет.