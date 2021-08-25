Москва, 25 августа, 2021, 21:38 — ИА Регнум. Министерство обороны России утвердило техническое задание и облик отечественных дронов-камикадзе проекта «Ланцет», сообщает 25 августа газета «Известия» со ссылкой на концерн «Калашников».

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Согласование было завершено в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021».

Пресс-служба «Калашникова» уточняет, что испытания барражирующих боеприпасов «Ланцет» начнутся в конце текущего года.

«Ланцет» способен нести боевую часть весом до трёх килограммов, до 30 минут курсировать в воздухе в районе предполагаемого нахождения цели, а после её обнаружения поражать ее по принципу управляемой ракеты «воздух — поверхность», полностью уничтожаясь при этом.

Отдельно указано, что на госиспытания поступят образцы дронов, которые были доработаны с учётом опыта их применения.