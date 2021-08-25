Мессина, Италия, 25 августа, 2021, 21:35 — ИА Регнум. Пожары 2021 года в Италии затронули 158 тысяч гектаров леса, сообщили в профильной службе Еврокомиссии в среду, 24 августа.

geralt Лесной пожар

Площадь пожаров сопоставима с площадью Рима, Милана и Неаполя вместе взятых.

Сильнее всего пострадала Сицилия, где сгорели 78 тысяч гектаров леса. При неблагоприятном развитии событий в обозримом будущем опустынивание грозит 20% территории Италии, полагают эксперты.