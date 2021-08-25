Сургут, Югра, 25 августа, 2021, 21:27 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) зафиксирован первый случай смерти беременной женщины с COVID-19. Об этом «СургутинформТВ» сообщил главный врач местной клинической поликлиники №1 Максим Слепов.

freestocks-photos Беременность

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Трагедия произошла в августе. Ещё одна сургутянка с COVID-19 скончалась вскоре после родов.

Максим Слепов отмечает, что обе умершие пациентки не были привиты от коронавирусной инфекции. Сегодня в поликлиниках Сургута наблюдаются 16 беременных женщин с с COVID-19.