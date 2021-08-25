Монако, 25 августа, 2021, 21:24 — ИА Регнум. 25 августа в Харькове на стадионе «Металлист» донецкий «Шахтер» в ответном матче плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 сыграет с «Монако». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. В стартовом составе «монегасков» на матч выйдет 25-летний атакующий полузащитник сборной России по футболу Александр Головин.

Кирилл Венедиктов Александр Головин

Первый матч «Шахтера» с «Монако» завершился минимальной победой «горняков» со счетом 1:0. Единственный мяч на 19-й минуте встречи забил 23-летний бразильский центральный полузащитник Педро Виктор.

В текущем сезоне Александр Головин принял участие в шести матчах за «Монако» во всех турнирах, в которых набрал 2 (1+1) очка по системе гол+пас.

Стартовые составы команд:

«Шахтер»: Андрей Пятов, Додо, Витао, Марлон, Николай Матвиенко, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Алан Патрик, Манор Соломон, Лассина Траоре.

«Монако»: Александр Нюбель, Гильермо Марипан, Бенуа Бадиашиле, Кайе Энрике, Джибриль Сидибе, Желсон Мартинш, Орелье Тчуамени, Александр Головин, Юссуф Фофана, Кевин Фолланд, Виссам Бен-Йеддер.

Бригада арбитров: Энтони Тейлор | Гари Бесвик | Адам Нунн | Пол Тирни.