Москва, 25 августа, 2021, 22:00 — ИА Регнум. Дочь продюсера и композитора Константина Меладзе попала в больницу. Об этом она сообщила в личном Instagram-аккаунте 25 августа.

Govoru.com Константин Меладзе

Дочь продюсера опубликовала фотографию из клиники: «Спасибо, что волновались и были рядом. Все самое страшное в прошлом», — подписала она снимок. Однако причину госпитализации она не назвала.

Ранее родителей Константина Меладзе обманули мошенники — некая девушка представилась их племянницей, устроившей ДТП. Злоумышленница попросила деньги для своего освобождения, и родители продюсера отдали ей 300 тыс. рублей.